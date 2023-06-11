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لطيفة بنت محمد: دبي موطن للطاقات الإبداعية الاستثنائية الخلاقة

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بسام محمد - أبوظبي في الأحد 11 يونيو 2023 07:54 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

 

أكدت سمو الشيخة “لطيفة بت محمد بن راشد آل مكتوم”، أن دبي موطن الطاقات الإبداعية الاستثنائية الخلاقة.

 

وقالت سموها عبر تويتر: “دبي الأولى عالمياً في مؤشر استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في الصناعات الثقافية والإبداعية”.

 

وأضافت سموها: “إنجاز جديد يرسخ موقع الإمارة موطناً للطاقات الإبداعية الاستثنائية الخلاقة وأرضاً للابتكار ومحور جذب دولي. بفضل رؤية طموحة من قيادة تؤمن بمسيرة دبي كعاصمة عالمية للاقتصاد الإبداعي”.



            

محمد بن راشد ومحمد بن زايد


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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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