نشكركم على متابعتكم خبر لطيفة بنت محمد: دبي موطن للطاقات الإبداعية الاستثنائية الخلاقة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 11 يونيو 2023 07:54 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل أكدت سمو الشيخة “لطيفة بت محمد بن راشد آل مكتوم”، أن دبي موطن الطاقات الإبداعية الاستثنائية الخلاقة. وقالت سموها عبر تويتر: “دبي الأولى عالمياً في مؤشر استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في الصناعات الثقافية والإبداعية”. وأضافت سموها: “إنجاز جديد يرسخ موقع الإمارة موطناً للطاقات الإبداعية الاستثنائية الخلاقة وأرضاً للابتكار ومحور جذب دولي. بفضل رؤية طموحة من قيادة تؤمن بمسيرة دبي كعاصمة عالمية للاقتصاد الإبداعي”.







