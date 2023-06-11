نشكركم على متابعتكم خبر ولي عهد الشارقة يعزي في وفاة حرم جمعة ابراهيم السويدي بالشارقة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 11 يونيو 2023 07:54 مساءً - متابعة – نغم حسن

قدم سمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة اليوم واجب العزاء في وفاة حرم جمعة ابراهيم السويدي وذلك في مجلس العزاء بضاحية مويلح .

وبحسب “وام”، أعرب سموه عن صادق مواساته و تعازيه لاسرة و ذوي الفقيدة سائلا الله العلي القدير ان يتغمدها برحمته الواسعة و يسكنها فسيح جناته و يلهم اهلها الصبر والسلوان.

كما حضر مجلس العزاء بجانب سموه الشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء و التنمية المجتمعية .