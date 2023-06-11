نشكركم على متابعتكم خبر حمدان بن محمد يعلن حصيلة “اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين” في عامها الأول على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 11 يونيو 2023 07:54 مساءً - متابعة: نازك عيسى

أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أنه وبتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وضمن أعمال اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين في عامها الأول، تم تخصيص 11,500 قطعة أرض لإسكان المواطنين في دبي، واعتماد الرؤية الجديدة لتصميم وتنفيذ الأحياء النموذجية فيها.

وأضاف سموه في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أنه تم اعتماد قروض إسكانية بقيمة 7 مليارات درهم لنحو 7 آلاف مستفيد.

كما تم رفع المخصصات المالية السنوية لذوي الدخل المحدود إلى 438 مليون درهم ولأصحاب الهمم إلى 70 مليون درهم.

كما أعلن سموه إطلاق برنامج لتسهيل الخدمات الصحية لـ 19 ألفاً من كبار المواطنين.. إضافة للعديد من المبادرات الأخرى التي تلامس جميع أوجه الحياة لأهل دبي بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية..

وشدد سموه في تغريدته على أن “أجندة حكومة دبي الرئيسية هي تقديم أفضل جودة حياة لمواطنيها.. وبرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يبقى العمل مستمراً لتحقيق حاضر مزدهر ومستقبل واعد لأهل دبي وأجيالها القادمة”.