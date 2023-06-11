نشكركم على متابعتكم خبر فلكياً.. الأربعاء 28 يونيو أول أيام عيد الأضحى المبارك على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 11 يونيو 2023 07:54 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

أكد مركز الفلك الدولي في أبوظبي، أن معظم دول العالم الإسلامي ستتحرى هلال شهر ذي الحجة يوم الأحد 18 يونيو الجاري، الموافق 29 ذو القعدة 1444 هـ. وتكون رؤية الهلال في ذلك اليوم ممكنة بصعوبة باستخدام التلسكوب من وسط وغرب العالم الإسلامي. وعليه من المتوقع أن يكون يوم الاثنين 19 يونيو أول أيام شهر ذي الحجة في العديد من الدول، وأن يكون يوم الثلاثاء 27 يونيو وقفة عرفة، والأربعاء 28 منه أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وقال المهندس “محمد شوكت عودة” مدير المركز: “بالنسبة لوضع الهلال يوم الأحد 18 يونيو في بعض المدن العربية والإسلامية. فإن الحسابات السطحية للهلال وقت غروب الشمس كما يلي: في جاكرتا يغيب القمر بعد 07 دقائق من غروب الشمس، وعمره 6.5 ساعة. وفي أبوظبي يغيب القمر بعد 29 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 12.4 ساعة، والرؤية في جاكرتا وأبوظبي غير ممكنة حتى باستخدام التلسكوب. وفي الرياض يغيب القمر بعد 31 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 13 ساعة”.

وأضاف: “في عمّان والقدس يغيب القمر بعد 37 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 13.8 ساعة، وفي القاهرة يغيب القمر بعد 36 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 14 ساعة. وفي الرباط يغيب القمر بعد 44 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 16.2 ساعة، والرؤية في كل من الرياض وعمّان والقدس والقاهرة والرباط ممكنة باستخدام التلسكوب فقط. مع كونها صعبة في الشرق والوسط، وتحتاج سماء صافية جدا لتمكن الرؤية”.

وأشار إلى أنه “خلافا لما هو شائع، فإن العديد من الدول الإسلامية تعتمد على رؤيتها المحلية لتحديد بداية شهر ذي الحجة وعيد الأضحى، ولا تتبع أي دولة أخرى. ومن هذه الدول: ماليزيا وإندونيسيا وبروناي والهند وباكستان وبنغلادش وإيران وسلطنة عمان والمملكة المغربية وموريتانيا وتركيا، ومعظم الدول الإسلامية غير العربية في إفريقيا”.

واختتم: “نظرا لأن رؤية الهلال يوم الأحد 18 يونيو غير ممكنة بأي وسيلة من شرق العالم الإسلامي، وهي غير ممكنة يومها بالعين المجردة من العالم الإسلامي. فمن المتوقع أن تعلن بعض الدول السابقة أن يوم الثلاثاء 20 يونيو هو أول أيام شهر ذي الحجة، وأن يكون يوم الخميس29 يونيو أول أيام عيد الأضحى في هذه الدول”.