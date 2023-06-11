نشكركم على متابعتكم خبر حمدان بن محمد: برؤية محمد بن راشد يستمر العمل لتحقيق حاضر مزدهر ومستقبل واعد لأهل دبي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 11 يونيو 2023 07:54 مساءً - متابعة: نازك عيسى

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن أجندة حكومة دبي الرئيسية هي تقديم أفضل جودة حياة لمواطنيها… وبرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يبقى العمل مستمراً لتحقيق حاضر مزدهر ومستقبل واعد لأهل دبي وأجيالها القادمة.

وقال سموه في تغريدة على “تويتر”: “بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم… وضمن أعمال اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين في عامها الأول… اعتمدنا الرؤية الجديدة لتصميم وتنفيذ الأحياء النموذجية… وخصصنا 11,500 قطعة أرض لإسكان المواطنين في دبي… واعتمدنا قروضا إسكانية بقيمة 7 مليارات درهم لنحو 7 آلاف مستفيد… وتم رفع المخصصات المالية السنوية لذوي الدخل المحدود إلى 438 مليون درهم ولأصحاب الهمم إلى 70 مليون درهم… وأطلقنا برنامجا لتسهيل الخدمات الصحية ل 19 ألفا من كبار المواطنين… إضافة للعديد من المبادرات الأخرى التي تلامس جميع أوجه الحياة لأهل دبي بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية… أجندة حكومة دبي الرئيسية هي تقديم أفضل جودة حياة لمواطنيها… وبرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يبقى العمل مستمرا لتحقيق حاضر مزدهر ومستقبل واعد لأهل دبي وأجيالها القادمة”.