نشكركم على متابعتكم خبر “بيبرجوي” يتحول لإعصار من الدرجة الثانية ولا تأثير له على الدولة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 11 يونيو 2023 07:54 مساءً - متابعة: نازك عيسى

أكد المركز الوطني للأرصاد ان إعصار “بيبرجوي” من الدرجة الثانية يتمركز وسط شرق بحر العرب عند خط عرض 18.2 شمالاً وخط طول 67.7 وتبلغ سرعة الرياح حول المركز من 165 إلى 175 كم/الساعة مع وجود تشكيلات من السحب الركامية الممطرة حول المنخفض.

من خلال النماذج العددية والتقارير الصادرة من مركز مراقبة الأعاصير الاقليمي من المتوقع استمرار الاعصار المداري من الدرجة الثانية خلال ال 24 ساعة القادمة واتجاه الاعصار لشمال – شمال شرقي في بحر العرب حيث تتراوح سرعة الرياح حول المركز 155 -175 كم/ س وسرعة تحرك الاعصار 6 كم/ س.

لا يوجد أي تأثير على الدولة خلال الخمس أيام القادمة.