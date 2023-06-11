نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات تتضامن مع الصومال و تعزي في ضحايا حادث انفجار ذخائر على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 11 يونيو 2023 07:54 مساءً - متابعة: نازك عيسى

عبرت دولة الإمارات عن تضامنها مع جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة في حادث انفجار ذخائر وقع جنوب العاصمة مقديشو، وتسبب في مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

وأعربت وزارة الخارجية في بيان لها عن خالص تعازيها ومواساتها إلى الحكومة الصومالية والشعب الصومالي الشقيق، وإلى أهالي وذوي الضحايا في هذا المصاب الأليم، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين