نشكركم على متابعتكم خبر عطلة عيد الأضحى في الحكومة الاتحادية من 9 إلى 12 ذي الحجة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 11 يونيو 2023 07:54 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

أكدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أن إجازة عيد الأضحى في الحكومة الاتحادية، من 9 إلى 12 ذي الحجة، وبما يوافق ذلك من التاريخ الميلادي.

وأكد مركز الفلك الدولي في أبوظبي، أن معظم دول العالم الإسلامي ستتحرى هلال شهر ذي الحجة يوم الأحد 18 يونيو الجاري، الموافق 29 ذو القعدة 1444 هـ. وتكون رؤية الهلال في ذلك اليوم ممكنة بصعوبة باستخدام التلسكوب من وسط وغرب العالم الإسلامي.

وأضاف: “من المتوقع أن يكون يوم الاثنين 19 يونيو أول أيام شهر ذي الحجة في العديد من الدول، وأن يكون يوم الثلاثاء 27 يونيو وقفة عرفة، والأربعاء 28 منه أول أيام عيد الأضحى المبارك”.