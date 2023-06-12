نشكركم على متابعتكم خبر “معرض أبوظبي للصيد ” يُطلق مُسابقة أفضل مجموعة متكاملة من أدوات الصقارة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 12 يونيو 2023 06:59 مساءً - متابعة – نغم حسن

أطلق معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية مُسابقة جديدة لاختيار “أفضل مجموعة متكاملة من أدوات الصقارة لرحلات المقناص” ، وذلك بهدف دعم وتشجيع الحرفيين والمُبدعين، والشركات المُتخصّصة في صناعة أدوات ومُعدّات الصقارة ، لما تُمثّله من رمزية تاريخية وقيمة تراثية أصيلة.

فإذا ما أراد الصقّار أن يُربّي أو يُدرّب صقراً ، عليه أن يحصل على سلسلة من الأدوات الأساسية مثل المخلاة والبرقع والسبق والمرسل والوكر والدس والمنقلة والسكين وغيرها.

و”المخلاة” ،بشكلها التقليدي عبارة عن حقيبة أو كيس مفتوح من الأعلى مصنوع من الكتان أو القنب ، لها حزام قصير ليتم وضعها على الكتف ،ويح ملها الصقارون أحياناً تحت الابط بعد إغلاقها جيداً ، ويحتفظ الصقار بداخلها بلوازم المقناص وأدوات الصقارة.

ويُنظّم نادي صقاري الإمارات فعاليات الدورة العشرين من المعرض خلال الفترة من 23 ولغاية 29 أغسطس القادم.

وتتمثّل المعايير المُعتمدة في التقييم من قبل نادي صقّاري الإمارات ولجنة التحكيم ، في أن تُقدّم المجموعة للصقارين مختلف أدوات ومُستلزمات الصقارة التقليدية ، ومراعاة جودة التصنيع والتصميم الملائم للحقيبة/ أو المُنتج المخصص لوضع أدوات الصقارة فيه ،والمظهر الجمالي العام لمجموعة الأدوات وللحقيبة ، وكذلك الصورة الجمالية من الناحية التراثية ، ومدى جودة المواد المُصنّعة منها مُعدّات الصقارة ، وأن يكون سعرها مُناسباً ، وتقتصر المُشاركة على مُصنّعي أدوات الصقارة بشكل يدوي.

وعلى الرغم من أنّ الصقارة تُمارس منذ آلاف السنين إلا أنّ غالبية أدواتها وأساليبها بقيت على حالها حتى وقت قريب، فيما امتدّ تطوّر التقنية والتكنولوجيا خلال السنوات الأخيرة ليشمل موروث الأجداد الأصيل ، بما في ذلك إعادة ابتكار تلك الأدوات التراثية بأساليب عصرية مُستدامة ، وتسهيل طرائق تدريبها وجعلها أكثر كفاءة ، والأهم من ذلك تقليل احتمال تعرّض الصقور للخطر أو فقدانها ، والحدّ من إصابتها بالجروح أو بالأمراض ،ومعالجتها بشكل أفضل وتسهيل حركتها عند ربطها.