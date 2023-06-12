نشكركم على متابعتكم خبر “الوطني للأرصاد” : الحالة المدارية في بحر العرب تتحول لإعصار من الدرجة الثانية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 12 يونيو 2023 06:59 مساءً - متابعة – نغم حسن

أعلن المركز الوطني للأرصاد أن الحالة المدارية في بحر العرب تحولت إلى إعصار من الدرجة الثانية ، مؤكدا أنه لا يوجد أي تأثير على الدولة.

وبحسب “وام”، أوضح أن الإعصار يتمركز حاليا وسط شرق بحر العرب عند خط عرض 19.6 شمالاً ، و خط طول 67.7 ، وتبلغ سرعة الرياح حول المركز من 160 إلى 170 كم / الساعة مع وجود تشكيلات من السحب الركامية الممطرة حول المنخفض.

وتوقع المركز من خلال النماذج العددية والتقارير الصادرة من مركز مراقبة الأعاصير الإقليمي، استمرار الإعصارالمداري من الدرجة الثانية خلال الـ 12 ساعة القادمة ، ثم يبدأ في الضعف تدريجياً إلى الدرجة الأولى خلال الليل وصباح الغد، والاتجاه للشمال نحو السواحل الهندية الباكستانية، حيث تتراوح سرعة الرياح حول المركز 140 – 160 كم/ س وسرعة تحرك الإعصار 7 كم/ س.