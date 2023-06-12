نشكركم على متابعتكم خبر «هيئة أبوظبي للدفاع المدني» تغلق 3 منشآت مخالفة لمعايير السلامة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 12 يونيو 2023 06:59 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

كشفت هيئة أبوظبي للدفاع المدني، أنها أغلقت بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، 3 منشآت بناءً على تقارير لجان المسح الميداني والتفتيش، التي رصدت ممارسات تهدد سلامة الأرواح والممتلكات.

وقالت الهيئة إنها رصدت مجموعة من المخالفات والممارسات الخاطئة التي تؤثر على السلامة العامة في عدد من المباني والمنشآت في إمارة أبوظبي ضمن مبادرة “المسح الميداني”، التي تنفذها بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، داعية ملاك المباني والمنشآت في الإمارة إلى اتخاذ الإجراءات العاجلة بشأن تصحيح الممارسات الخاطئة والمخالفة ومن أبرزها عدم نظافة الموقع المحيط بخزان الغاز المركزي في بعض المباني، وإدخال تعديلات واضافات عشوائية دون موافقة مسبقة من الدفاع المدني.

وأكدت الهيئة، حرصها على وضع سلامة الأرواح والحفاظ على الممتلكات في مقدمة الأولويات، وعدم التهاون في تطبيق القوانين واللوائح التي الالتزام بأعلى معايير السلامة الوقائية للمباني والمنشآت في الإمارة، محذرة من خطورة التخزين العشوائي في غرف المولدات الكهربائية والمضخات المائية والممرات، وتخزين مواد تسبب عوائق في مسالك ومخارج الطوارئ، ووجود تقسيمات عشوائية تسبب خطورة عالية.

وأوضحت الهيئة، أن تقارير اللجان بينت وجود غرف عشوائية ومطابخ على أسطح بعض البنايات، وعدم وجود عقود لصيانة لطفايات الحريق وأجهزة كشف الدخان، واستخدم خزان الديزل في عدد من المخابز والمطاعم دون ترخيص، ودون موافقة مسبقة من هيئة أبوظبي للدفاع المدني، بجانب تخزين أسطوانات الغاز البترولية، وعدم تركيب أجهزة الإنذار وأجهزة الإطفاء، وعدم وجود مخارج للطوارئ، وغياب اللافتات التوجيهية الواضحة.

وحثت على ضرورة ضمان استيفاء تدابير السلامة والوقاية، ومراجعة المختصين في الهيئة، لضمان التعاقد مع الشركات المعتمدة لصيانة أنظمة الحريق، مؤكدة حرصها على تقديم أفضل الخدمات للمجتمع.