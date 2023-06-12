نشكركم على متابعتكم خبر طقس الغد.. صحو بوجه عام وغائم جزئياً أحياناً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 12 يونيو 2023 06:59 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر، ورطبا ليلاً وصباح الأربعاء على بعض المناطق الساحلية الشمالية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار.

والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

والخليج العربي خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 08:18، والمد الثاني عند الساعة 24:46، والجزر الأول عند الساعة 14:20، والجزر الثاني عند الساعة 03:30.

وبحر عمان خفيف إلى متوسط الموج أحياناً، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 17:36، والمد الثاني عند الساعة 07:26، والجزر الأول عند الساعة 11:31 والجزر الثاني عند الساعة 00:50.