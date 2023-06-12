نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات تعزي باكستان في ضحايا العواصف على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 12 يونيو 2023 06:59 مساءً - متابعة: نازك عيسى

عبّرت دولة الإمارات عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة في ضحايا العواصف والأمطار الغزيرة بإقليم خيبر بختونخوا التي أسفرت عن عدد من القتلى الجرحى.

وأعربت وزارة الخارجية، في بيان لها، عن خالص تعازيها إلى الحكومة الباكستانية والشعب الباكستاني الصديق وإلى أهالي وذوي ضحايا المصاب الأليم، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.