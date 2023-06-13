نشكركم على متابعتكم خبر إعصار “بيبرجوي” يتمركز وسط شرق بحر العرب على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 13 يونيو 2023 02:52 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

أكد المركز الوطني للأرصاد أن إعصار “بيبرجوي” من الدرجة الثانية يتمركز وسط شرق بحر العرب عند خط عرض 19.6 شمالاً وخط طول 67.7 وتبلغ سرعة الرياح حول المركز من 160 إلى 170 كم/الساعة مع وجود تشكيلات من السحب الركامية الممطرة حول المنخفض.

من خلال النماذج العددية والتقارير الصادرة من مركز مراقبة الأعاصير الاقليمي من المتوقع استمرار الاعصار المداري من الدرجة الثانية خلال ال 12 ساعة القادمة ثم يضعف تدريجياً إلى الدرجة الأول خلال الليل وصباح الغد، واتجاه الاعصار للشمال باتجاه السواحل الهندية الباكستانية، حيث تتراوح سرعة الرياح حول المركز 140 – 160 كم/ س وسرعة تحرك الاعصار 7 كم/ س.

لا يوجد أي تأثير على الدولة.