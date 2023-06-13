نشكركم على متابعتكم خبر “منشورات القاسمي” تشارك في معرض الدوحة الدولي للكتاب 2023 على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 13 يونيو 2023 12:56 مساءً - متابعة – نغم حسن

تشارك “منشورات القاسمي” في معرض الدوحة الدولي للكتاب الذي انطلق في العاصمة القطرية الدوحة وذلك ضمن برنامج مكثّف يهدف إلى إطلاق منافذ متجددة لدعم الكتّاب وتعزيز حضور إصدارات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة عبر دار منشورات القاسمي المتخصصة بمؤلفات سموه على مستوى المنطقة والعالم.

وبحسب “وام”، يُعَدُّ معرض الدوحة للكتاب والنشر – الذي يستمر حتى 21 يونيو الجاري – من الأحداث الثقافية الدولية المهمة في منطقة الخليج العربي والذي يتماشى مع رؤية دول المنطقة التي تهدف إلى تطوير اقتصاد المعرفة بالإضافة إلى أنه يعكس حالة المشهد الثقافي للبلاد، كما يعتبر حدثًا ثقافيًا بارزًا بمشاركة واسعة من دور النشر العربية والأجنبية والتي بدورها تسهم في إثراء الحركة الثقافية المصاحبة للمعرض.

وتشارك “المنشورات ” بأكثر من 250 كتابا تضم 81 عنواناً من مؤلفات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي بين التاريخ والرواية والمسرح، في معرض الدوحة الدولي للكتاب الذي يُعتبر من أكبر وأقدم معارض الكتب الدولية في المنطقة ويحظى بإقبال كبير من أهم دور النشر في الدول العربية بشكل عام، والخليجية بشكل خاص والأجنبية .

ويركّز المعرض على صناعة النشر والكتب فيما يتم استعراض وترويج تقنيات الطباعة والورق والنشر الرقمي وتنعقد دورته الحالية بمشاركة 287 عارضاً مباشراً و450 عارضاً غير مباشر من 51 دولة ما يشكّل فرصة ثرية لترويج إصدارات المنشورات والكتّاب الإماراتيين المشاركين في المعرض على نطاق واسع عالمياً.