نشكركم على متابعتكم خبر «مجلس الإعلام» يشدد على الالتزام بمعايير المحتوى في الإمارات على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 13 يونيو 2023 12:56 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

طالب مجلس الإمارات للإعلام بالالتزام بمعايير المحتوى الإعلامي المعمول بها داخل الدولة، وتجنب نشر أي محتوى مخالف لقيم ومبادئ الإمارات، مؤكداً متابعة المجلس وتقييمه للمحتوى المتداول إعلامياً داخل الدولة.

ونوه المجلس في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر: «يعمل مجلس الإمارات للإعلام على متابعة وتقييم المحتوى الإعلامي المتداول محلياً».

وأضاف في التنويه: «يؤكد المجلس بأنه لن يسمح بتداول أو نشر محتوى مخالف لقيم ومبادئ دولة الإمارات ومعايير المحتوى الإعلامي المعمول بها في الدولة».