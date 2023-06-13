نشكركم على متابعتكم خبر “مجموعة الإمارات” تحصد 5 جوائز عالمية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 13 يونيو 2023 12:56 مساءً - متابعة – نغم حسن

نالت مجموعة الإمارات خمس جوائز كبرى في حفل توزيع جوائز الجمعية الملكية للوقاية من الحوادث “RoSPA” الذي أقيم في دبي.

وبحسب “وام”، تم تكريم خدمات النقل في مجموعة الإمارات بالجائزة الذهبية لأداء الصحة والسلامة والجائزة الذهبية للسلامة الترفيهية وجائزة العام لأفضل مؤثر في السلامة لأحد أعضاء فريق الإمارات وجائزة إشادة عالية في مبادرة الصحة والسلامة وجائزة الكأس لأفضل سلامة لأسطول النقل في الشرق الأوسط.

وطيران الإمارات هي الناقلة الوحيدة على مستوى العالم التي فازت بالجائزة الذهبية لأداء الصحة والسلامة في النقل ونالت الجائزة السنوية أيضاً في السنوات الأربع الماضية.

وتغطي الجائزة الذهبية الأداء العام للصحة والسلامة لجميع جوانب الخدمة التي تؤثر على الموظفين والعملاء في حين أن الجائزة الذهبية للسلامة الترفيهية تكافئ الخدمات المقدمة مباشرة للضيوف والزوار.. فيما ذهبت جائزة المؤثر لهذا العام إلى روشان مينون مدير خدمات النقل لعمله في تعزيز السلامة في الشرق الأوسط.

كما نالت مجموعة الإمارات جائزة الإشادة في مبادرة الصحة والسلامة لدعم النقل الشامل وتدابير السلامة التي نفذتها خلال الجائحة.. وقُدّمت الجائزة الخامسة لسلامة الأسطول للتميز في إدارة مخاطر الطرق والمسارات في الشرق الأوسط.

وتشغل طيران الإمارات في الدولة أسطولا يضم أكثر من ألف مركبة لنقل الركاب وطاقم الطائرة والطيارين بالإضافة إلى الموظفين الآخرين من وإلى مكان العمل وبمتوسط 2.5 مليون رحلة برية سنويا.

يذكر أن الجمعية الملكية للوقاية من الحوادث “RoSPA” هي منظمة بريطانية تركز على تعزيز وتسهيل الصحة والسلامة المهنية وسلامة الطرق والمنازل والترفيه والتعليم حول العالم..وتجري لجنة من المقيّمين المستقلين مراجعة سنوية لمنح الجوائز وتدرس طلبات التقديم الصارمة التي تتطلب أدلة يمكن إثباتها على أنظمة إدارة الصحة والسلامة الخاصة بالمشاركين بما في ذلك جوانب مثل تقييمات المخاطر وتدقيق السلامة ومبادرات تعليم السلامة.