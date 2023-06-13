نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات أفضل بيئة للعيش والرفاه عربياً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 13 يونيو 2023 12:56 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

احتلت دولة الإمارات المركز الأول عربيا في حداثة الدولة، بحسب التصنيف الصادر عن “مركز الشرق الأوسط للاستشارات السياسية والاستراتيجية”.

ويرصد التصنيف أفضل الدول العربية تقدماً في مسار تعزيز مقومات دولة الحداثة، ودعم ممارسة ثقافة المواطنة وتعزيز بيئة الحريات المرتبطة بالتنمية.

واستند التصنيف في المفاضلة بين الدول العربية إلى عدة مؤشرات، وهي: مؤشر الحريات العامة، مؤشر الحريات الاقتصادية، مؤشر المساواة بين الجنسين. مؤشر الابتكار، مؤشر إنفاذ القانون، مؤشر إنفاذ العدالة، مؤشر التقدم الاجتماعي، مؤشر مكافحة الفساد، مؤشر مخاطر الفساد، ومؤشر متانة الدولة والاستقرار السياسي.

وتصدرت الإمارات عربياً أيضاً في مؤشرات الدولة الحديثة والعصرية التي تستجيب لتطلعات جيل المستقبل. خاصة على مستوى تحقق الرفاه ومأسسة الدولة وإنفاذ القانون والعدالة ومكافحة الفساد ومؤشر الاستقرار السياسي.

كما تصدرت، وفق صحيفة “البيان”، تصنيف أكثر البيئات العربية تسامحاً وتحقيقاً لمبدأ التعايش وتحفيزاً للإبداع والابتكار والتمكين، وبين الأكثر دعماً لممارسة الحريات مع ضمانات حقيقية ملموسة.

وكان المركز الثاني على المؤشر من نصيب قطر، فيما حلت الكويت ثالثة، بينما جاءت سلطنة عمان والمملكة الأردنية الهاشمية في المركزين الرابع والخامس، على التوالي.