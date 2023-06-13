نشكركم على متابعتكم خبر كهرباء دبي تدشن 6 محطات نقل رئيسية جديدة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 13 يونيو 2023 04:57 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

دشنت هيئة كهرباء ومياه دبي ست محطات نقل رئيسية جديدة جهد 132/11 كيلوفولت خلال الثلث الأول من العام الجاري. في مناطق الجداف، تلال الغاف، بني ياس، ميناء جبل علي، مرسى دبي واليفرة-1 بقدرة تحويلية 900 ميجافولت أمبير، وبتكلفة 555 مليون درهم.

كما دشنت الهيئة كابلات نقل أرضية جهد 132 كيلوفولت بطول 3450 متراً لربطها بشبكة الهيئة، وفق صحيفة “البيان”.

وتطلب تنفيذ وتدشين المشروعات ما يزيد عن 6 ملايين ساعة عمل آمنة باستخدام أحدث التقنيات الرقمية المعتمدة عالمياً.

وأكد معالي “سعيد محمد الطاير”، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن القيمة الإجمالية لمشروعات شبكة نقل الكهرباء قيد الإنشاء في الهيئة، تزيد عن 5 مليارات درهم.

وأضاف أن نسبة اعتمادية وتوافرية خطوط النقل في هيئة كهرباء ومياه دبي، تصل إلى نحو 100%.