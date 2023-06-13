نشكركم على متابعتكم خبر تحذير من رابط احتيالي للاستثمار في “سالك” على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 13 يونيو 2023 04:57 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

حذرت شركة “سالك”، المدرجة في سوق دبي المالي، من حملة احتيال تنشط على قنوات التواصل الاجتماعي. يزعم مروجوها تقديم عوائد عالية للاستثمار في الشركة.

وذكرت الشركة أن هذه الحملة تستهدف الأفراد والمنشآت على السواء. حيث تحاول إقناعهم بالاستثمار في شركة “سالك” من خلال تقديم رابط احتيالي ليس له علاقة بالشركة.

وأكدت للجمهور، وفق “الخليج”، أنه “لا علاقة لها على الإطلاق بأي من تلك الحملات، كما أن جميع الادعاءات التي تروجها الحملة غير صحيحة ومضللة”.

ودعت “سالك” الجمهور لضرورة توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، والرجوع حصرياً إلى مصادر المعلومات الرسمية التي توفرها “سالك” على منصاتها وقنوات تواصلها.

كما حذرت أي شخص طبيعي أو اعتباري من استغلال اسمها في أعمال غير قانونية ومخالفة للتشريعات لا تمت لها بصلة. مشيرة إلى أن ذلك يخالف القوانين ويقع تحت طائلة المساءلة الجنائية.

وأكدت “سالك” أنها تعمل بشكل وثيق مع السلطات المعنية لتعقب المسؤولين عن الحملة، لاتخاذ الإجراءات الرادعة بحقهم.