نشكركم على متابعتكم خبر سلطان النيادي يلتقي أهالي رأس الخيمة ضمن سلسلة “لقاء من الفضاء” من على متن محطة الفضاء الدولية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 13 يونيو 2023 04:57 مساءً - متابعة – نغم حسن

أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء، اليوم، بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة رأس الخيمة، عن تنظيم الحدث السادس من سلسلة “لقاء من الفضاء” في رأس الخيمة غداً ، وذلك في مقر كليات التقنية العليا للطالبات بالإمارة، بتمام الساعة الـ 2:00 ظهراً بتوقيت دولة الإمارات.

وبحسب “وام”، سيشهد الحدث الذي يجمع رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي بأهالي رأس الخيمة عبر اتصال مباشر من على متن محطة الفضاء الدولية، حضور عدد من كبار الشخصيات وصناع القرار في الجهات الحكومية والخاصة، وطلاب المدارس والجامعات إلى جانب مشاركة عدد من أفراد المجتمع في إمارة رأس الخيمة وذلك من خلال تلقي دعوة رسمية.

ودشّن مركز محمد بن راشد للفضاء سلسلة “لقاء من الفضاء” ليوفر للجمهور فرصة فريدة للتواصل والتفاعل مع رائد الفضاء سلطان النيادي، الذي يخوض أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب، من خلال طرح الأسئلة حول تفاصيل مهمته على متن محطة الفضاء الدولية، والتجارب التي سيجريها والفوائد المرجوة منها.

وتُعد هذه اللقاءات فرصة لمحبي استكشاف الفضاء، للاطلاع على تفاصيل المهمة التاريخية التي يخوضها رائد الفضاء الإماراتي.

وشهدت اللقاءات الخمسة الماضية مع سلطان النيادي، حضور ما يقرب من 5500 شخص من الشغوفين بالفضاء والمهتمين بتفاصيل أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب. وتم تنظيم اللقاء الأول في دبي أوبرا، أما اللقاء الثاني عُقد في متحف المستقبل بحضور عدد كبير من ممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية، بينما نُظم اللقاء الثالث في جمهورية موريشيوس، في حين كان اللقاء الرابع في جامعة الإمارات العربية المتحدة بمدينة العين، وكان اللقاء الخامس في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية.

وحقق النيادي العديد من النجاحات خلال وجوده على متن محطة الفضاء الدولية لقرابة 3 أشهر، ما يمثل علامة بارزة في مجال استكشاف الفضاء العربي. وقد باتت مسؤولياته في محطة الفضاء الدولية واسعة ومتنوعة؛ فقد أجرى تجارب علمية، وأعمال صيانة، وساعد في نقل مركبة دراجون الفضائية.

ومن أهم الإنجازات التي قام بها النيادي خلال مهمته التاريخية، خوضه أول مهمة سير في الفضاء في تاريخ العرب، إلى جانب رائد الفضاء الأمريكي ستيفن بوين (ناسا)، إذ امتدت المهمة لـ7 ساعات ودقيقة واحدة. وكان من الأهداف الأساسية لهذه المهمة إنجاز سلسلة من المهام التحضيرية لتركيب ألواح شمسية، وهو ما تحقق بنجاح.

يُذكر أن برنامج الإمارات لرواد الفضاء، الذي يتولى إدارته مركز محمد بن راشد للفضاء، يُعدّ أحد المشاريع التي يمولها صندوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، التابع لهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، ويهدف إلى دعم البحث والتطوير في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.