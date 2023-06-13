نشكركم على متابعتكم خبر إلى 7 يوليو بدلاً من 30 يونيو.. الموارد البشرية والتوطين تمدد الموعد النهائي لتحقيق مستهدفات التوطين نصف السنوية في ‎القطاع الخاص على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 13 يونيو 2023 04:57 مساءً - متابعة – نغم حسن أعلنت ‏وزارة الموارد البشرية والتوطين تمديد الموعد النهائي لتحقيق مستهدفات التوطين نصف السنوية في ‎القطاع الخاص إلى 7 يوليو بدلاً من 30 يونيو. وجاء ذلك مراعاةً لفترة إجازة وقفة عرفة وعيد الأضحى المبارك، ولإتاحة الوقت الكافي للشركات لتحقيق مستهدفاتها. وأضافت بأنه سيتم فرض الغرامات المالية المقررة بحق الشركات غير الملتزمة بدءاً من 8 يوليو.







