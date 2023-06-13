نشكركم على متابعتكم خبر “كهرباء دبي” تدشن 6 محطات نقل رئيسية جديدة خلال الثلث الأول من العام على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 13 يونيو 2023 04:57 مساءً - متابعة – نغم حسن

دشنت هيئة كهرباء ومياه دبي، 6 محطات نقل رئيسية جديدة جهد 132/11 كيلوفولت خلال الثلث الأول من العام الجاري، في مناطق الجداف، وتلال الغاف، وبني ياس، وميناء جبل علي، ومرسى دبي، واليفرة-1 بقدرة تحويلية تبلغ 900 ميجافولت أمبير، وبتكلفة بلغت 555 مليون درهم، إضافة إلى كابلات نقل أرضية جهد 132 كيلوفولت بطول 3450 متراً لربطها بشبكة الهيئة.

وبحسب “وام”، تطلّب تنفيذ وتدشين المشروعات ما يزيد عن 6 ملايين ساعة عمل آمنة، باستخدام أحدث التقنيات الرقمية المعتمدة عالمياً، وبما يرسخ جهود الهيئة لتعزيز التحول الرقمي في جميع عملياتها الخدماتية والتشغيلية.

وأكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي التزام الهيئة بتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، لجعل دبي نموذجاً لمدن المستقبل والمدينة الأفضل في العالم للعيش والعمل والزيارة، من خلال مواصلة تطوير البنية التحتية للهيئة، وتوفير خدمات نوعية للكهرباء والمياه وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة والسلامة، لمواكبة التوسع العمراني المطرد في دبي، لا سيما على ضوء معدلات التطور الاقتصادي والتنموي القوية التي تشهدها الإمارة.

وأشار إلى أن القيمة الإجمالية لمشروعات شبكة نقل الكهرباء قيد الإنشاء في الهيئة تزيد عن 5 مليارات درهم، في الوقت الذي تصل فيه نسبة اعتمادية وتوافرية خطوط النقل إلى نحو 100%.

بدوره، قال المهندس حسين لوتاه، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع نقل الطاقة في الهيئة: “نعمل على توفير بنية تحتية متطورة ورفع قدرة وكفاءة شبكة نقل الكهرباء، لتلبية الطلب المتزايد والوفاء باحتياجات المستهلكين والمطورين وقطاعات الأعمال. وقد وصل العدد الإجمالي لمحطات النقل جهد 132 كيلوفولت في مختلف أرجاء دبي إلى 340 محطة مع نهاية الثلث الأول من العام 2023، بالإضافة إلى 24 محطة قيد الإنشاء.”.