نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة يبعث رسالة خطية إلى رئيس سريلانكا تتضمن دعوة لحضور قمة المناخ “COP28” على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 13 يونيو 2023 04:57 مساءً - متابعة – نغم حسن بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، رسالة خطية إلى فخامة رانيلويكراماسينغها رئيس جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، تتضمن دعوة للمشاركة في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) الذي تستضيفه دولة الإمارات خلال نوفمبر المقبل. وسلّم الرسالة إلى فخامته سعادة خالد ناصر العامري سفير الدولة لدى جمهورية سيريلانكا الديمقراطية الاشتراكية.







