نشكركم على متابعتكم خبر حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بترقية حسن يعقوب المنصوري إلى درجة مدير عام على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 13 يونيو 2023 04:57 مساءً - متابعة – نغم حسن

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المرسوم الأميري رقم (42) لسنة 2023م، بشأن ترقية أمين عام مجلس الشارقة للإعلام.

ونص المرسوم على أن يُرقّى سعادة/ حسن يعقوب المنصوري، أمين عام مجلس الشارقة للإعلام إلى درجة مدير عام على نظام الوظائف الخاصة في حكومة الشارقة.