نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات للفلك: 21 يونيو بداية فصل الصيف فلكياً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 13 يونيو 2023 04:57 مساءً - متابعة- بتول ضوا

أعلنت جمعية الإمارات للفلك أن موعد الانقلاب الشمسي الصيفي 2023 سيكون يوم 21 يونيو الجاري الساعة 18:58 بتوقيت الإمارات، وسيكون بداية فصل الصيف فلكياً ويستمر 3 أشهر.

وخلال هذه الفترة تتعامد الشمس على مدار السرطان في أقصى موقع لها نحو الشمال، ويضمحل ظل الزوال في عموم الجزيرة العربية، فيما ينعدم الظل وقت الظهر في مناطق التعامد ومنها المناطق الجنوبية الغربية من الدولة.