نشكركم على متابعتكم خبر الوطني للأرصاد يصنف الحالة المدارية في بحر العرب ” إعصارا من الدرجة الأولى” دون أي تأثير على الدولة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 13 يونيو 2023 04:57 مساءً - متابعة: نازك عيسى

صنف المركز الوطني للأرصاد الحالة المدارية في بحر العرب ” إعصارا من الدرجة الأولى” يستمر 24 ساعة دون أي تأثير على الدولة.

ويتمركز الإعصار وسط شرق بحر العرب عند خط عرض 21.0 شمالاً و خط طول 66.8 حيث تبلغ سرعة الرياح حول المركز من 145 إلى 155 كم/الساعة مع وجود تشكيلات من السحب الركامية الممطرة حول المنخفض.

ومن خلال النماذج العددية والتقارير الصادرة من مركز مراقبة الأعاصير الاقليمي من المتوقع توجه الإعصار للشمال نحو السواحل الهندية – الباكستانية، حيث تتراوح سرعة الرياح حول المركز 130 – 150 كم/ س وسرعة تحرك الاعصار 6 كم/ س.