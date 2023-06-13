نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات تتضامن مع كازاخستان وتعزّي في ضحايا حرائق غابات آباي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 13 يونيو 2023 07:00 مساءً - متابعة: نازك عيسى

عبّرت دولة الإمارات عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع جمهورية كازاخستان في ضحايا حرائق الغابات في منطقة آباي والتي تسببت في مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

وأعربت وزارة الخارجية في بيان لها عن خالص تعازيها ومواساتها لحكومة جمهورية كازاخستان وشعبها الصديق وإلى أهالي وذوي الضحايا في هذا المصاب الأليم، وتمنياتها لجميع المصابين الشفاء العاجل.