نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات تكسب سباق استضافة الأحداث الدولية المهمة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 13 يونيو 2023 07:00 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

ظفرت الإمارات خلال العام الجاري باستضافة وتنظيم مجموعة من المؤتمرات والملتقيات الدولية التي ستقام للمرة الأولى في المنطقة، متسلحة بعناصر قوتها الناعمة التي جعلتها المرشح الأول والأوفر حظاً للفوز باستضافة تلك الاستحقاقات العالمية على أرضها.

وبات اقتران اسم الإمارات بأي حدث عالمي ضمانة مسبقة لنجاحه وخروجه بالشكل الأمثل وذلك لما تتمتع به من خبرة واسعة في التحضير المثالي والتنظيم المتقن للفعاليات الكبرى وتمتعها بمقومات الأمن والاستقرار والبنية التحتية المتطورة والإمكانيات الهائلة على مستوى وسائل الاتصال، والمرافق السياحية، والخدمات اللوجستية، وغيرها.

فازت دولة الإمارات باستضافة المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة الذي ينظِّمه الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة “IUCN” في 2025، حيث قدمت هيئة البيئة في أبوظبي ملف الاستضافة ممثلة لحكومة أبوظبي ودولة الإمارات.

وأُعلِنَت النتائج في 25 مايو 2023، بعد الموافقة على التوصيات التي رفعتها لجنة تقييم ملفات الاستضافة التابعة للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة إلى مجلس إدارة الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة في اجتماعه الذي عُقِد في غلاند بسويسرا في الفترة من 23 إلى 25 مايو 2023.

ويعد المؤتمر من أكبر التجمعات العالمية للحفاظ على البيئة، ويحظى بمشاركة وفود من مختلف دول العالم بهدف الوصول إلى حلول عملية وحاسمة لتحديات التنوع البيولوجي وحماية الكائنات الحية، لذلك فإن اختيار أبوظبي لاستضافته تمثل نجاح جديد يضاف إلى سجل دولة الإمارات الحافل بالإنجازات خاصة في مجال الحفاظ على البيئة والطبيعة والمناخ.

حظيت الإمارات، ممثلةً في الهيئة العامة للطيران المدني، باستضافة النسخة الثالثة من مؤتمر الطيران وأنواع الوقود البديل المرتبط بملف البيئة والطاقة النظيفة، الذي يعقد كل سبع سنوات، وذلك خلال جلسة مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، التي عقدت مؤخرا في مقر المنظمة بمونتريال الكندية.

وجاء قرار الاستضافة بإجماع كل الدول الأعضاء بالمجلس، وقد علق سعادة سيف محمد السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، على الحدث قائلاً: إن الإمارات تمتلك سجلاً حافلاً في العمل البيئي والتعاون الإقليمي والدولي للتصدي لتحديات تغير المناخ، مشيراً إلى أن الإمارات تعد وجهة مثالية لعقد هذا المؤتمر المهم حيث تعتبر من الدول السباقة في مجال الوقود المستدام، والوقود المنخفض الكربون في قطاع الطيران على وجه الخصوص.

وفي سياق متصل كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا»، إن دبي سوف تستضيف للمرة الأولى الدورة الـ 80 للاجتماع العمومي السنوي للاتحاد والقمة العالمية للنقل الجوي في الفترة من 2 إلى 4 يونيو 2024.

ويجذب هذا الحدث السنوي كبار قادة صناعة الطيران، إذ تشارك به نحو 300 شركة طيران عالمية أعضاء في الاتحاد، بالإضافة إلى الشركاء الاستراتيجيين والشركات المصنعة للطائرات، فضلاً عن ممثلي المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية المعنية بالطيران.

كشفت دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي عن استضافة أبوظبي ملتقى فورتشن العالمي في الفترة من 27 إلى 29 نوفمبر 2023، وذلك للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتأتي استضافة الملتقى ضمن جهود إمارة أبوظبي لتعزيز مكانتها ضمن أبرز المراكز المالية والاقتصادية في المنطقة حيث تستضيف خلال عامي 2023 و2024 عدداً من الفعاليات العالمية مثل المؤتمر الوزاري الـ13 لمنظمة التجارة العالمية، ومنتدى الاستثمار العالمي “الأونكتاد”، وملتقى الاستثمار السنوي، والمنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي.

ويمثل ملتقى فورتشن العالمي 2023 فرصة ملائمة للرؤساء التنفيذيين لأكبر الشركات متعددة الجنسيات وصانعي القرار والاقتصاديين من مختلف أنحاء العالم للمشاركة في نقاشات مباشرة مع نظرائهم في دولة الإمارات والمنطقة.

تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك ” أم الإمارات” رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، تستضيف أبوظبي الدورة الـ 62 من “مؤتمر التدريب السنوي للجمعية العالمية للشرطة النسائية” في مركز أبوظبي الوطني للمعارض خلال الفترة من 20 إلى 23 أكتوبر 2025 وتستقطب أكثر من 3,000 مشارك وما يزيد على 50 متحدثاً من 120 دولة.

وتتضمَّن أجندة المؤتمر ورشَ عملٍ وحلقاتِ نقاشٍ ومسيرةً عسكريةً للشرطة النسائية وأنشطةً مخصَّصةً لفئة الشباب، كما يشمل معرضاً مصاحباً يضمُّ الجمعيات والشركات والجهات الأكاديمية والمراكز الصحية والقيادات الشرطية المختصة بالمرأة العسكرية على مستوى العالم.

يُذكَر أنَّ طلب الاستضافة، قد تقدَّمت به القيادة العامة لشرطة أبوظبي بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة، ومركز أبوظبي الوطني للمعارض وجمعية الشرطة النسائية الإماراتية، وتمَّ التصويت خلال الاجتماع السنوي لجمعية الشرطة النسائية العالمية في كندا، حيث حصلت دولة الإمارات العربية المتحدة على تصويت 70 دولة بالموافقة، لتفوز باستضافة الدورة الـ62 من “مؤتمر التدريب السنوي للجمعية العالمية للشرطة النسائية”، الذي سيقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط.

وخلال السنوات الماضية نجحت الإمارات في تنظيم نسخ استثنائية من أبرز الأحداث والفعاليات العالمية سواء على مستوى الحضور والمشاركة أو النتائج والمخرجات، ومنها على سبيل المثال لا الحصر “إكسبو دبي 2020” والأولمبياد الخاص للألعاب العالمية «أبوظبي 2019»، فيما يترقب العالم استضافة الإمارات لقمة “كوب 28” في نوفمبر المقبل، ويعول على دورها في إعطاء دفعة كبيرة لجهود مواجهة التغيرات المناخية.