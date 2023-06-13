نشكركم على متابعتكم خبر الطقس المتوقع في الإمارات غداً الأربعاء على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 13 يونيو 2023 09:00 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً ومغبراً أحياناً وتظهر بعض السحب شرقاً بعد الظهر، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، وقوية أحياناً مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

حركة الرياح: شمالية غربية 15 إلى 30 تصل إلى 45 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي متوسط إلى مضطرب الموج، ويحدث المد الأول عند الساعة 10:01 والمد الثاني عند الساعة 22:29 والجزر الأول عند الساعة 15:34 والجزر الثاني عند الساعة 05:31.

وفي بحر عمان الموج متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة 18:24 والمد الثاني عند الساعة 08:26 والجزر الأول عند الساعة 12:46 والجزر الثاني عند الساعة 01:37.