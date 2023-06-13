نشكركم على متابعتكم خبر نهاية أكتوبر.. طيران الإمارات توفر الدرجة السياحية الممتازة من دبي لمومباي وبنغالورو على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 13 يونيو 2023 09:00 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

أعلنت طيران الإمارات توفر الدرجة السياحية الممتازة على متن رحلاتها المتوجهة من دبي إلى كل من مومباي وبنغالورو الهنديتين اعتباراً من نهاية أكتوبر المقبل.

وأكدت شركة الطيران الإماراتية الرائدة أن الفئة السياحية الممتازة التي تحظى بإقبال كبير من المسافرين، ستكون متاحة اعتباراً من 29 أكتوبر المقبل على متن الرحلات بين دبي وكل من مومباي وبنغالورو.

وتتميز الدرجة السياحية الممتازة من طيران الإمارات بالرحابة والراحة للركاب، إضافة للمساحة الواسعة، حيث يستمتع الركاب بمزيد من المساحة وبتجربة تناول طعام فاخرة وسط ديكور أنيق، إضافة إلى وسائل ترفيه متميزة.