نشكركم على متابعتكم خبر أحمد بن محمد يُقدّم واجب العزاء في والدة عبدالله لاغر على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 13 يونيو 2023 09:56 مساءً - متابعة: نازك عيسى

قدّم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، اليوم “الثلاثاء”، واجب العزاء في وفاة المغفور لها والدة عبدالله علي لاغر، وذلك خلال زيارة سموه لمجلس العزاء في دبي.

وقد أعرب سموه عن صادق تعازيه ومواساته إلى أسرة الفقيدة وأبنائها، وإلى عبد الله علي لاغر، رئيس قسم التصوير التليفزيوني بالمكتب الإعلامي لحكومة دبي، داعياً المولى عزّ وجلّ أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان.