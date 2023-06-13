نشكركم على متابعتكم خبر بتوجيهات محمد بن زايد.. إطلاق مخطط تطوير “الحديريات” على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 13 يونيو 2023 09:56 مساءً - متابعة: نازك عيسى

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أعلنت شركة مدن العقارية، المتخصصة في تطوير المجتمعات العصرية والوجهات الترفيهية المتميزة والمرافق الرياضية عالمية المستوى، اليوم عن إطلاق المخطط الشامل لجزيرة ،الحديريات، والذي تبلغ مساحته أكثر من 51 مليون متر مربع، أي ما يعادل 538% من مساحة جزيرة أبوظبي، ويُعد المشروع أحد المشاريع الاستراتيجية التي تخدم أهداف الخطة التطويرية والتوسعية في إمارة أبوظبي.

وتأتي أهمية هذا المشروع في المساهمة بتحقيق الرؤى والتطلعات الاستراتيجية لإمارة أبوظبي، وإثراء تنوع بنيتها التحتية وتوفير بيئة معيشية مثالية لسكان وزوار الإمارة، حيث أن المخطط المستقبلي الشامل لجزيرة الحديريات يُعد مشروعاً رائداً هو الأول من نوعه في الإمارة من حيث الحجم والمساحة. وتكمن أهمية جزيرة الحديريات لما تقدمه من بيئة طبيعية مميزة، وما تتمتع به من نمط حياة متنوع ووجهات ترفيهية ورياضية متطورة تعكس النموذج العالمي المتطور لنمط حياة عصري ومجتمع متكامل ومستدام.

وأكد معالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي رئيس دائرة المالية، رئيس مجلس إدارة شركة مدن العقارية أن إطلاق المخطط الرئيسي لتطوير جزيرة الحديريات يأتي بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي, الهادفة إلى تعزيز مكانة إمارة أبوظبي كنموذجاً رائداً ومبتكراً في التطوير الحضري ويعكس مكانتها العالمية كوجهة سكنية وسياحية ورياضية وخدمية ترتقي بجودة حياة المواطنين والمقيمين والزوار.

وقال معاليه يمثل مشروع تطوير جزيرة الحديريات نقلة نوعية في مسيرة الابتكار والتقدم التي تشهدها الإمارة، حيث يعكس المشروع رؤية أبوظبي المستقبلية في التخطيط العمراني المستدام، الذي يستهدف بناء مجتمعات حديثة واقتصاداً متنوعاً يعزز من تنافسية الإمارة في كافة المجالات.

ويضم المخطط المستقبلي مجمعات سكنية فاخرة، ووجهات بحرية ومجمعات تجارية وفنادق وتلتين تتميزان بارتفاع يصل من 45 إلى 55 متر عن سطح الأرض وتحتوي على وحدات سكنية فاخرة تتمتع بإطلالات بانورامية (360 درجة) على جزيرة أبوظبي والواجهات البحرية للجزيرة التي تمتد على مساحة 53.5 كيلو متر، منها 16 كيلو متر من الشواطئ، ترسخ من مكانة الإمارة كوجهة عالمية رائدة للعيش والسياحة والترفيه والرياضة.

وسيضم المشروع كلاً من «فيلودروم أبوظبي» و «سيرف أبوظبي» وكما سيضم أكبر حديقة حضرية في إمارة أبوظبي، بالإضافة إلى العديد من مرافق الرياضية والتجارية والترفيهية، بالإضافة إلى شبكة نقل مخصصة للدرجات الهوائية بطول 220 كيلومتر، حيث تضم جزيرة الحديريات حالياً منتجع باب النجوم والواجهة البحرية “مرسانا” وقرية التحدي وتريل اكس، والقرية الرياضية 321، ومنتزه الدراجات الهوائية وغيرها.

سيتم افتتاح سيرف أبوظبي”، أكبر مرافق ركوب الأمواج والأحدث من نوعه على مستوى العالم، مع نهاية العام الجاري. وتتميز هذه المنشأة الرائعة بتصاميم فريدة جرى تنفيذها بالتعاون مع “شركة كيللي سليتر ويف”، وستقدم لروادها تجارب مذهلة لركوب الأمواج، تشمل الاستمتاع بركوب أطول وأعلى موجة في العالم من صنع الإنسان، وممارسة هذه الرياضة الممتعة في أضخم حوض للأمواج. ويجسد هذا المشروع المقومات الرياضية والترفيهية الهائلة التي تزخر بها إمارة أبوظبي. ويعد سيرف أبوظبي” وجهة مخصصة لركوب الأمواج، جرى تصميمه لاستقطاب عُشاق هذه الرياضة من المبتدئين إلى المحترفين، وستحتضن هذه المنشأة العالمية المميزة كبرى الأحداث الرياضية الدولية، وأن يكون لها دور فعال في تنمية مجتمع ركوب الأمواج على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.

سيتم افتتاح مضمار الدراجات الهوائية فيلودروم أبوظبي بحلول عام 2025. وسيضم مضمار داخلي للدرجات الهوائية، ومضماراً آخر على سطح المبنى يتصل بالأرض بواسطة مسار منحدر بطول 600 متر يلتف حول الجدران الخارجية للمشروع، حيث سيتم تجهيز المشروع بمضمار الفئة (1) المطابق لمواصفات الاتحاد الدولي للدراجات والمناسب لإقامة بطولات دولية، بمرافق متطورة تلبي احتياجات راكبي الدراجات الهوائية المحترفين والهواة من جميع المستويات.

وسيشمل المخطط الشامل لجزيرة الحديريات أكبر حديقة حضرية في إمارة أبوظبي، على مساحة إجمالية تزيد عن 2.25 مليون. متر مربع اكتماله مساحة طبيعية وسيوفر المشروع عند لعشاق المغامرات والطبيعة من جميع الأعمار لخوض مغامرات مليئة بالحماس وقضاء تجربة فريدة في الوجهات المختلفة التي يوفرها المشروع، مثل مساراً مرتفعاً لركوب الدراجات، ومنصة خاصة للسياحة البيئية، وممشى أشجار القرم، ومساحة مخصصة للزراعة العضوية، والعديد من المطاعم والمقاهي، ومناطق للألعاب والفعاليات.

ويشار إلى أنه سيتم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من أعمال التمهيدية وأعمال البنية التحتية الأساسية خلال الـ 18 شهر المقبلة، وذلك وفقاً للخطة المعتمدة للمشروع.