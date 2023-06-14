نشكركم على متابعتكم خبر حمدان بن زايد يطلع على الاستعدادات الخاصة بمهرجان ليوا الدولي ” تل مرعب “ على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 14 يونيو 2023 08:59 صباحاً - متابعة – نغم حسن

استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة بقصر النخيل معالي محمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي.

وبحسب “وام”، اطلع سموه على آخر الاستعدادات والتحضيرات الخاصة بمهرجان ليوا الدولي “تل مرعب” في دورته المقبلة والذي يقام تحت رعاية سموه وبتنظيم من نادي ليوا الرياضي وبالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي .

وأكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان على أهمية توفير كافة الإمكانيات والتجهيزات لإنجاح مهرجان ليوا الدولي الذي يعد واجهة رياضية مهمة لمنطقة الظفرة وأصبح مقصدًا لعشاق التحدي والمغامرة ويسهم في دعم وترسيخ ثقافة الفعاليات والمهرجانات في منطقة الظفرة بمختلف مجالاتها.

ونوه سموه إلى أهمية إستثمار النجاحات الكبيرة التي حققها المهرجان في دوراته السابقة كونه يعد فرصة من أجل دعم القطاع السياحي للمنطقة وجذب الزوار .

وثمن سموه الدور الكبير الذي تقوم به اللجنة العليا المنظمة للمهرجان وأعضاء مجلس إدارة نادي ليوا الرياضي وكافة الرعاة والشركاء الاستراتيجيين في إنجاح الحدث والتنظيم المميز لكافة الفعاليات والأنشطة التي تقام في منطقة الظفرة.

حضر اللقاء سعادة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان سفير الدولة لدى مملكة البحرين والشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان والشيخ هزاع بن حمدان بن زايد آل نهيان والشيخ راشد بن حمدان بن زايد آل نهيان وسعادة أحمد مطر الظاهري رئيس مكتب سمو ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وسعادة ناصر محمد المنصوري وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وسعادة سعود عبدالعزيز الحوسني وكيل دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي ومحمد عبدالله الزعابي الرئيس التنفيذي لميرال وكارلوس فييرا مدير أول للأفكار في ميرال.