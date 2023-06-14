نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة يستقبل سنان الأوسي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 14 يونيو 2023 08:59 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، المهندس العراقي سنان الأوسي المقيم في دولة الإمارات.

وأشاد صاحب السمو رئيس الدولة ـ خلال اللقاء الذي جرى في قصر البحر ـ بمبادرة الأوسي الطيبة تجاه مجتمعه حيث قام بمبادرة شخصية بزراعة الأشجار والاعتناء بها في أحد شوارع إمارة أبوظبي تعبيراً عن محبته ومسؤوليته تجاه المجتمع وتشجيعاً على استدامة الموارد.

وقال سموه: “نقدر مثل هذه المبادرات الخيرة التي تستحق الثناء والتكريم” مشيراً إلى أن كل من يقيم على أرض الإمارات هو شريك في مسيرة تنميتها.

من جانبه، عبر الأوسي عن بالغ سعادته بلقاء صاحب السمو رئيس الدولة و شكره و تقديره لاهتمام سموه بتشجيع المبادرات الشخصية المجتمعية التي تعزز ثقافة الحفاظ على الموارد واستدامتها وروح المسؤولية تجاه المجتمع.