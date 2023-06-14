نشكركم على متابعتكم خبر أمام محمد بن راشد .. أعضاء جُدد في النيابة العامة بدبي يؤدون اليمين القانونية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 14 يونيو 2023 05:56 مساءً - متابعة: نازك عيسى

أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس مجلس دبي القضائي، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، أدى 16 من أعضاء النيابة العامة الجُدد اليمين القانونية، اليوم في قصر زعبيل بدبي.

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد عن تمنياته للمعينين الجدد في سلك النيابة العامة بالتوفيق في أداء واجباتهم على النحو الأمثل، داعياً إياهم أن يكونوا دائماً خير مثال للنزاهة والمسؤولية في تحقيق العدالة، بترسيخ مفاهيم احترام القانون وإنفاذ أحكامه، وضمان انتظام العمل في النظر في مختلف القضايا بأسلوب يتسم بالسرعة والدقة بما يسهم في ضمان حقوق جميع أفراد المجتمع، مع الحفاظ على الضوابط التي تضمن للإنسان كرامته وتصون له حقوقه.

من جانبهم أعرب الأعضاء الجدد النيابة العامة عن تقديرهم للثقة التي أولاهم إياها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مؤكدين التزامهم بتحمل مسؤولية إعلاء كلمة القانون وترسيخ مبادئ العدالة.

حضر مراسم أداء اليمين القانونية، سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، وسعادة المستشار عصام بن عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي رئيس مجلس إدارة معهد دبي القضائي، وسعادة طارش عيد المنصوري، مدير عام محاكم دبي، وعدد من المسؤولين.