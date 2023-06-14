نشكركم على متابعتكم خبر مكتوم بن محمد: برؤية محمد بن زايد ومحمد بن راشد نعمل على استدامة مواردنا وضمان سعادة ورفاهية شعبنا على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 14 يونيو 2023 05:56 مساءً - متابعة: نازك عيسى

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أنه وبرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، سنعمل على استدامة مواردنا المالية وتمكين المشاريع التنموية التي تضمن للإمارات صدارتها بين الأمم، وتضمن لشعبها سعادتهم ورفاههم.

حيث دون سموه عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: “عقدنا اجتماع لجنة الميزانية العامة للاتحاد لمناقشة مشروع الميزانية العامة للسنة المالية 2024، واطلعنا على مستجدات المشاريع الرأسمالية والتنموية المعتمدة التي تم إنجازها خلال الأشهر الماضية، ومؤشرات العام الحالي التي تعكس النمو الاقتصادي الذي تشهده الإمارات في مختلف القطاعات. برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم سنعمل على استدامة مواردنا المالية وتمكين المشاريع التنموية التي تضمن للإمارات صدارتها بين الأمم، وتضمن لشعبها سعادتهم ورفاههم”.