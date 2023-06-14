نشكركم على متابعتكم خبر «التربية» تطلق خدمة إلكترونية لتصديق الشهادات الجامعية خلال أقل من ساعة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 14 يونيو 2023 07:00 مساءً - متابعة: نازك عيسى

أعلن معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم خلال مؤتمر صحافي ، إطلاق وزارة التربية والتعليم لخدمة التصديق التلقائي للشهادات الجامعية الصادرة داخل الإمارات خلال أقل من ساعة.

وأكد معالي الوزير الفلاسي أن إطلاق الخدمة التلقائي: “يأتي تماشياً مع مستهدفات الحكومة الرقمية واستراتيجية الوزارة الرامية إلى تطوير منظومة التعليم العالي لتكون عاملاً مساهماً في بناء مجتمع معرفي ذي تنافسية عالمية”.

وأكد الفلاسي سعي الوزارة: “لتوظيف أفضل التقنيات الحديثة لإحداث نقلة نوعية بمستوى وكفاءة الخدمات التي نقدمها لأبنائنا الطلبة باعتبارهم حجر الأساس لمواصلة مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة”.

وأشار إلى أن المرحلة الأولى من تطبيق هذه الخدمة الرقمية الجديدة تشمل ست جامعات مرخصة في الدولة وهي جامعة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا؛ وجامعة الشارقة، وجامعة زايد، والجامعة الأمريكية في الشارقة. وستتاح كافة الشهادات الجامعية المصدقة من خلال المنصة الوطنية للبلوكشين UAE PASS بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات.

ويستفيد من الخدمة في مرحلتها الأولى نحو 11 ألف طالب وطالبة ومن المقرر أن تشهد المرحلتين الثانية والثالثة تعميم تطبيق الخدمة على كافة مؤسسات التعليم العالي المرخصة في الدولة بحلول عام 2024.