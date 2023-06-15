نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة يدعو رئيس النيجر لحضور COP28 على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 15 يونيو 2023 04:00 مساءً - متابعة: نازك عيسى

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، رسالة خطية إلى محمد بوعزوم، رئيس جمهورية النيجر، تتضمن دعوة رسمية للمشاركة في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، المقرر عقده بمدينة إكسبو دبي في شهر نوفمبر المقبل.

سلّم الرسالة إلى رئيس النيجر راشد سعيد الشامسي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية تشاد السفير غير المقيم لدى النيجر، خلال استقباله في القصر الرئاسي بالعاصمة نيامي.

ورحّب رئيس النيجر بالدعوة، مؤكداً استعداد بلاده للمشاركة في مؤتمر المناخ المقبلCOP28 في دولة الإمارات.

من جانبه، أشار سفير دولة الإمارات إلى أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً لاستضافتها قمة المناخ COP28 انطلاقاً من التزامها بالعمل المناخي العالمي وما تمثّله القمة من محطة مهمة فيه، خاصةً أنها ستشهد أول مراجعة عالمية لتقييم التقدم المحرَز في تنفيذ أهداف اتفاق باريس للمناخ.