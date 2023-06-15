نشكركم على متابعتكم خبر منصور بن زايد يجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء اليمني على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 15 يونيو 2023 04:00 مساءً - متابعة – نغم حسن

أجرى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة.. اتصالا هاتفيا مع رئيس مجلس الوزراء اليمني معالي الدكتور معين عبدالملك.

وبحسب “وام”، تم خلال الاتصال الهاتفي مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وآخر المستجدات والتحركات المستمرة لإحلال السلام في اليمن وجهود الحكومة للتعاطي مع التحديات والحفاظ على تماسك مؤسسات الدولة اليمنية.

واطلع سموه من معالي رئيس الوزراء اليمني على مجمل الأوضاع المستجدة والعوائق وأهمية استمرار الدعم الإنساني والتنموي.

وجدد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، التأكيد على مواصلة دعم دولة الإمارات ومساندتها لكل ما يحقق مصلحة الشعب اليمني الشقيق ويسهم في ترسيخ أمنه واستقراره.