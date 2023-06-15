نشكركم على متابعتكم خبر 13 نادياً يحصلون على الترخيص في الدرجة الأولى على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 15 يونيو 2023 04:00 مساءً - متابعة – نغم حسن

اعتمدت لجنة التراخيص الابتدائية في اتحاد كرة القدم الترخيص المحلي لثلاثة عشر نادياً من أندية الدرجة الأولى، عن دورة الترخيص للموسم الرياضي 2023-2024.

وجاء قرار الاعتماد بعد الاطلاع على المستندات والوثائق المقدمة من كل نادٍ على نظام الترخيص الخاص بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم “CLAS”، وفقاً للمعايير التي اشترطتها لائحة الترخيص المحلية، وهي المعايير المالية، ومعايير الإدارة والعاملين والمعيار الرياضي والمعايير القانونية ومعايير البنية التحتية بدرجاتها المختلفة “A,B,C”.

وبحسب “وام”، الأندية التي حصلت على الترخيص المحلي هي حتا والإمارات ودبا الحصن ومصفوت والحمرية والذيد ومسافي والرمس والعربي والجزيرة الحمراء والتعاون والفجيرة والعروبة، بينما لم يحصل ناديا جلف وسيتي بالإضافة إلى ناديي فرسان هيسبانيا وبينونة “الهابطين إلى مسابقة دوري الدرجة الثانية الموسم المقبل” على الترخيص المحلي، بسبب عدم استيفائهم المعايير.