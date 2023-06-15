نشكركم على متابعتكم خبر حاكم رأس الخيمة يرأس وفد الإمارات لمنتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 15 يونيو 2023 04:00 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

يرأس صاحب السمو الشيخ “سعود بن صقر القاسمي”، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، نيابة عن صاحب السمو الشيخ “محمد بن زايد آل نهيان” رئيس الدولة. وفد الدولة إلى منتدى “سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي 2023” في روسيا الاتحادية.

وتشارك دولة الإمارات في المنتدى كضيف شرف الدورة الحالية، التي تقام أعمالها خلال الفترة من 14 – 17 من شهر يونيو الجاري.

ويشارك صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، في أعمال الجلسة الرئيسية للمنتدى، بحضور عدد من قادة الدول والحكومات، وكبار المسؤولين وقادة قطاعات الأعمال، والخبراء، وممثلي الهيئات والمنظمات الاقتصادية الإقليمية والدولية.

ويضم وفد دولة الإمارات رفيع المستوى، ممثلي عدد من الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية وكبرى الشركات الوطنية في القطاعين العام والخاص، وفق “وام”.

وينظم منتدى «سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي 2023» الذي يشهد مشاركة أكثر من 1000 خبير اقتصادي من 80 دولة في مختلف القطاعات الحيوية. جلسات نقاشية حول أهمية عقد حوار اقتصادي بناء مع الجميع لتحقيق التنمية المستدامة للأوطان وشعوبها، خصوصاً في ظل ما يشهده العالم من تغييرات متسارعة في منظومة العلاقات الدولي.