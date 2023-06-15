نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة ورئيس تشاد الانتقالي يشهدان تبادل اتفاقيات ومذكرات تفاهم على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 15 يونيو 2023 04:00 مساءً - متابعة – نغم حسن

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، وفخامة محمد إدريس ديبي اتنو الرئيس الانتقالي لجمهورية تشاد الصديقة تبادل اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين دولة الإمارات وتشاد في مجالات مختلفة تهدف إلى تطوير جوانب التعاون بين البلدين.

شملت الاتفاقيات والمذكرات التي جرت مراسم تبادلها في قصر الشاطئ في أبوظبي :

– مذكرة تفاهم في المجال العسكري، تبادلها من جانب دولة الإمارات، معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع، ومن جانب جمهورية تشاد معالي الفريق ركن داوود يحيى وزير الدفاع.

– اتفاقية قرض بين جمهورية تشاد، وصندوق أبوظبي للتنمية، تبادلها من جانب دولة الإمارات، سعادة محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، ومن جانب تشاد معالي موسى بتراكي وزير الآفاق الاقتصادية والشراكة الدولية.

– مذكرة تفاهم في مجال الطاقة، تبادلها من جانب دولة الإمارات، معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي جيراسم لي بيماجل وزير الطاقة والبترول التشادي.

– مذكرة تفاهم في مجال التعدين، تبادلها معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، ومن الجانب التشادي معالي عبدالكريم محمد وزير المناجم والجيولوجيا.

حضر مراسم تبادل المذكرات والاتفاقيات، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان وزير دولة.