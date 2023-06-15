نشكركم على متابعتكم خبر تحت رعاية رئيس الدولة.. خالد بن محمد بن زايد يشهد “العرس الجماعي” الثاني لمنتسبي وزارة الدفاع على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 15 يونيو 2023 04:00 مساءً - متابعة – نغم حسن

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، القائد الأعلى للقوات المسلحة “حفظه الله”، شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، العُرس الجماعي الذي نظمته وزارة الدفاع لـ 500 عريس من منتسبيها من عسكريين ومدنيين وأبناء الشهداء.

وبحسب “وام”، تأتي مبادرة العرس الجماعي ــ الذي أقيم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض “أدنيك” ــ ضمن مبادرات وزارة الدفاع للاحتفاء بالذكرى السابعة والأربعين لتوحيد القوات المسلحة، وفي إطار المساهمة المجتمعية التي تحرص عليها الوزارة تجاه أبنائها، ترسيخاً لقيم التكافل المجتمعي.

وهنأ سموه العرسان وذويهم بهذه المناسبة، مؤكداً أن بناء أسرة مستقرة ومترابطة هو حجر الأساس في مسيرة تقدم دولة الإمارات وعلى قمة أولويات القيادة الرشيدة، التي تحرص على دعم أبناء الوطن، مشيداً بنجاح تجربة الأعراس الجماعية في الدولة ونهجها، لما تُمثله من ظاهرة وطنية يُحتذى بها في تكريس تقاليد أصيلة في المجتمع، وتُسهم في تعزيز قيم ومبادئ التكافل المجتمعي.

حضر الحفل معالي الفريق الركن عيسى سيف بن عبلان المزروعي، رئيس أركان القوات المسلحة، وسعادة مطر سالم علي الظاهري، وكيل وزارة الدفاع، وسعادة اللواء الركن الشيخ أحمد بن طحنون آل نهيان، نائب رئيس أركان القوات المسلحة، والشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان، مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء، وعدد من كبار ضباط وزارة الدفاع وعدد من أهالي وأسر العرسان.

وفي نهاية الحفل التقطت لسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان والحضور الصور التذكارية مع العرسان وذويهم، متمنياً لهم حياة أسرية سعيدة.