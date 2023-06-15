نشكركم على متابعتكم خبر لا تأثير على الإمارات.. الأرصاد يصدر آخر تحديث للإعصار “بيبرجوي” على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 15 يونيو 2023 05:05 مساءً - متابعة: نازك عيسى

أصدر المركز الوطني للأرصاد التقرير العاشر بشأن إعصار «بيبرجوي» المصنف من الدرجة الأولى وذكر أنه يتمركز شمال شرق بحر العرب، عند خط عرض 22.8 شمالاً و خط طول 67.5 شرقاً، وتبلغ سرعة الرياح حول المركز من 120 إلى 130 كم/الساعة، مع وجود تشكيلات من السحب الركامية الممطرة حول الإعصار.

ويتوقع من خلال النماذج العددية والتقارير الصادرة من مركز مراقبة الأعاصير الاقليمي من المتوقع ضعف الإعصار المداري إلى عاصفة مدارية خلال ال 6 ساعات القادمة، ثم إلى منخفض مداري، مع اتجاهه إلى الشمال – شمال شرق باتجاه السواحل الهندية – الباكستانية، حيث تتراوح سرعة الرياح حول المركز 100 – 60 كم/ س وسرعة تحركه 7 كم/ س، وعن تأثيره على الإمارات: لا يوجد أي تأثير على الدولة – دخول مياه البحر بشكل محدود على بعض الشواطئ المنخفضة في الساحل الشرقية مع المد العالي.