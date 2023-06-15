“زايد العليا” مركزا حصريا لإنتاج وصناعة الشرائط العنقية بنقش دوار الشمس

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بسام محمد - أبوظبي في الخميس 15 يونيو 2023 05:05 مساءً - متابعة – نغم حسن

اعتمدت شركة “توبلاند” للتجارة العامة، مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، مركزا حصريا لصناعة وإنتاج الشرائط العنقية بنقش دوار الشمس في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تتمّ صناعتها بأنامل أصحاب الهمم منتسبي المؤسسة في ورش التأهيل المهني.

وبحسب “وام”، وقعت المؤسسة والشركة، مذكرة تفاهم لإنتاج الشرائط المزينة بشعار النحلة، العلامة المميزة لمنتجات أصحاب الهمم على المنتج المصنّع في دولة الإمارات، والتعاون أيضا في إجراء دراسات وبحوث لإنتاج الشرائط العنقية بمواد صديقة للبيئة، والسعي لتصنيع منتجات دوار الشمس الأخرى مثل الحقائب والشارات والدبابيس وغيرها، في ورش النحلة.

وقع المذكرة عن مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، سعادة عبد الله عبد العالي الحميدان، الأمين العام للمؤسسة، وعن شركة توبلاند للتجارة العامة، أندرو فولكنر، الرئيس التنفيذي والمالك المنفرد للشركة.

ونصت المذكرة على أن تملك “مؤسسة زايد”، الحق الحصري لجمع أو تصنيع منتج شريط “دوار الشمس” لدول مجلس التعاون الخليجي، وإضافة مناطق أخرى في مرحلة لاحقة، بينما تقوم شركة توبلاند بشراء عشرة الآف شريط عنقي من المؤسسة على أن يتم خلال السنة الأولى تحقيق طلب سنوي قدره مائة ألف شريط ليتم بيعها في دول مجلس التعاون الخليجي.

كما نصت المذكرة على إعداد وتنفيذ فعاليات للترويج والتسويق للمنتج، والسعي لصناعة منتجات أخرى بنقش دوار الشمس، مثل الأكياس والشارات والدبابيس وغيرها، فيما توفر مؤسسة زايد العليا مساحة داخل مركز الباهية التابع لها، للسماح للشركة بالانتقاء والتعبئة ومراقبة الجودة.

ورحب سعادة عبد الله الحميدان، الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، بتوقيع مذكرة التفاهم؛ وقال إن المؤسسة كانت سبّاقة في إطلاق مبادرة “دوار الشمس” المجتمعية للإعاقات غير المرئية في نوفمبر من العام 2021، لمساعدة أبناء هذه الفئة من الإعاقات عبر تمييزهم بارتداء شريط يحمل نقش دوار الشمس في الأماكن العامة، تساعد المجتمع المحيط بهم على تفهّم احتياجاتهم والتعامل معهم بالطريقة المثلى وتقديم المساعدة لهم.

وأضاف أن إطلاق المبادرة جاء في إطار استراتيجية المؤسسة، لجعل أبوظبي مدينة صديقة لأصحاب الهمم، وبهدف توعية أفراد المجتمع وتمكينهم من التعرف على أصحاب الهمم من ذوي الإعاقات الخفية، التي لا تحمل علامات جسدية ظاهرة أو مرئية، والتي تشمل صعوبات التعلم المحددة واضطراب طيف التوحد واضطرابات التواصل.

وقال أندرو فولكنر، الرئيس التنفيذي لشركة توبلاند، إن تصنيع شرائط عنق دوار الشمس سيتم داخل مركز الباهية التابع لمؤسسة زايد العليا، وإن عمليهات التصنيع ستتضمن طباعة ثلاثية الأبعاد حيثما كان ذلك ممكنًا، الأمر الذي سينعكس إيجابا على التنمية المستدامة والبيئة.