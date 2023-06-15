نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن راشد يتفقد مرفق طيران الإمارات لإجراءات السفر بمركز دبي المالي العالمي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 15 يونيو 2023 05:05 مساءً - متابعة: نازك عيسى

تفقد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مرفق طيران الإمارات لإجراءات السفر بمركز دبي المالي العالمي.

ورافق سموه خلال الجولة التفقدية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس الأعلى، الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، ومعالي خليفة سعيد سليمان رئيس مراسم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء.

ويوفر المرفق الذي يعد من أحدث مشاريع طيران الإمارات والكائن في قلب الحي المالي الراقي بدبي، خيارات عدة للعملاء لانهاء إجراءات سفرهم بسلاسة تامة.