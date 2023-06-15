نشكركم على متابعتكم خبر الطقس المتوقع في الإمارات غداً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 15 يونيو 2023 05:05 مساءً - متابعة: نازك عيسى

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا ومغبرا أحياناً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة أحياناً نهاراً مثيرة للغبار والأتربة قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

الرياح شمالية غربية / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

الخليج العربي متوسط إلى مضطرب الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 23:09، والجزر الأول عند الساعة 17:12 والجزر الثاني عند الساعة 07:04.

بحر عمان متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 09:18 والمد الثاني عند الساعة 19:50 والجزر الأول عند الساعة 14:44 و الجزر الثاني عند الساعة 02:58.

وهذا بيان لدرجات الحرارة ومستويات الرطوبة في مناطق الدولة:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 40 28 75 20

دبي 40 30 75 35

الشارقة 41 29 70 30

عجمان 43 28 80 30

أم القيوين 39 28 75 25

رأس الخيمة 42 29 75 20

الفجيرة 34 28 85 15

العـين 44 27 75 15

ليوا 42 29 65 15

الرويس 40 27 75 30

السلع 42 30 60 25

دلـمـا 39 31 75 35

طنب الكبرى / الصغرى37 31 80 40

أبو موسى 36 31 80 40.