نشكركم على متابعتكم خبر محاكم دبي تطلق الدورة الثانية من منتدى المتميزين على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 15 يونيو 2023 05:05 مساءً - متابعة – نغم حسن

أطلقت محاكم دبي، عبر قسم التميز التابع لها، منتدى المتميزين في دورته الثانية والذي يجمع الفائزين في برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز لعام 2022 من مختلف الدوائر الحكومية تحت سقف واحد، للمشاركة بحوارتهم والاستفادة من تجاربهم بشكل أوسع وأحدث، للمضي قدماً نحو برامج التميز بشتى أنواعها وخصوصا برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز.

وبحسب “وام”، أكد محمد عبد الرحمن مدير إدارة الاستراتيجية واستشراف المستقبل في محاكم دبي، أن منتدى المتميزين يمثل منصة حكومية للاحتفاء بالتميز، وفرصة ذهبية لاستعراض عدد من القصص لنجاح الجهات والموظفين الفائزين في برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز، ولتحفيز الكوادر الوطنية الحكومية على الاستمرار في التميز، وتعزيز ثقافته ليصبح منهجاً وثقافة عمل يومية، وتحفيز روح المبادرة لدى الموظفين والجهات الحكومية، لتطوير ممارسات التميز، وتحويلها إلى ثقافة مستدامة، لتقديم أفضل الخدمات في العالم.

وشهد المنتدى عقد جلسة حوارية أدارها خالد المرزوقي رئيس قسم الكاتب العدل، وتحدث فيها كل من، زينب البلوشي من محاكم دبي الفائزة بفئة الموظف الإداري، وراشد كرمستجي من هيئة السياحة الفائز بفئة اسعاد المتعاملين، وعائشة الرميثي من هيئة كهرباء ومياه دبي الفائزة بفئة الموظف الشاب.