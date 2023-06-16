نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة يدعو رئيس الفلبين إلى حضور COP28 على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 16 يونيو 2023 01:00 مساءً - متابعة: نازك عيسى

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، رسالة خطية إلى فيرديناند روموالدز ماركوس جونيور، رئيس جمهورية الفلبين، تتضمن دعوة رسمية للمشاركة في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 المقرر عقده بمدينة إكسبو دبي في شهر نوفمبر المقبل.

سلّم الرسالة إلى رئيس الفلبين، محمد عبيد الزعابي، سفير الدولة لدى جمهورية الفلبين.